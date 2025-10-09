Σπάει ταμεία το υβριδικό Peugeot 3008 - Νέες εκδόσεις στην Ελλάδα
Σπάει ταμεία το υβριδικό Peugeot 3008 - Νέες εκδόσεις στην Ελλάδα
To Peugeot 3008 Hybrid είναι πλέον διαθέσιμο σε περισσότερες εκδόσεις και με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό.
UPD:
Η Peugeot εμπλουτίζει τη γκάμα του 3008, του SUV που έχει κατακτήσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια οδηγούς σε 130 χώρες, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας τις υβριδικές του εκδόσεις που συνδυάζουν τεχνολογική υπεροχή, εξηλεκτρισμένη απόδοση και πιο προσιτή τιμή εκκίνησης.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα