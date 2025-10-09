Σπάει ταμεία το υβριδικό Peugeot 3008 - Νέες εκδόσεις στην Ελλάδα


To Peugeot 3008 Hybrid είναι πλέον διαθέσιμο σε περισσότερες εκδόσεις και με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό.


Η Peugeot εμπλουτίζει τη γκάμα του 3008, του SUV που έχει κατακτήσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια οδηγούς σε 130 χώρες, διευρύνοντας και αναβαθμίζοντας τις υβριδικές του εκδόσεις που συνδυάζουν τεχνολογική υπεροχή, εξηλεκτρισμένη απόδοση και πιο προσιτή τιμή εκκίνησης.

