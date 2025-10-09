Πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια για να μη γίνει δίκη με την υπάλληλό του

Η υπόθεση είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις με την μητρική εταιρία Red Bull GmbH να διενεργεί εσωτερική έρευνα. Τελικά ο Χόρνερ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Η δε κατήγορός του, έχασε την θέση της στην Red Bull και κατέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια. Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για το τέλος της χρονιάς.