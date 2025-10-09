Πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια για να μη γίνει δίκη με την υπάλληλό του
Πλήρωσε 3,5 εκατομμύρια για να μη γίνει δίκη με την υπάλληλό του
Το πρώην αφεντικό της Red Bull πλήρωσε στην κατήγορό του, εξώδικα, 3,5 εκατομμύρια ευρώ και η υπόθεση απρεπούς συμπεριφοράς του δεν θα φτάσει στις δικαστικές αίθουσες.
Ο Χόρνερ είχε κατηγορηθεί από πρώην υπάλληλο της Red Bull για απρεπή συμπεριφορά στις αρχές του 2024.
Η υπόθεση είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις με την μητρική εταιρία Red Bull GmbH να διενεργεί εσωτερική έρευνα. Τελικά ο Χόρνερ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Η δε κατήγορός του, έχασε την θέση της στην Red Bull και κατέφυγε στα πολιτικά δικαστήρια. Η δίκη ήταν προγραμματισμένη για το τέλος της χρονιάς.
