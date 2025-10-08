Τα μικρά αυτοκινητάκια είναι η λύση - Θα τα δούμε στην Ελλάδα;
Όπως έγινε γνωστό, οι ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν το πλαίσιο για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας μικρών οχημάτων, στα πρότυπα της Ιαπωνίας.

Η Ευρώπη θα γίνει.. Ιαπωνία, αναφορικά με τα μικρών διαστάσεων προσιτά οχήματα πόλης. Πρόκειται για τα λεγόμενα «Kei cars» τα οποία έχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

