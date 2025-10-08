Τα Tesla γίνονται φθηνότερα δια της… πλαγίας
Η Tesla λανσάρει τις εκδόσεις «Standard» των Model 3 και Y, οι οποίες έχουν χαμηλότερη τιμή μέσω της μείωσης του εξοπλισμού.
Η Tesla επιστρέφει στο παιχνίδι των «προσιτών» ηλεκτρικών, παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις Model 3 Standard και Model Y Standard.
