Δυνατό ξεκίνημα της πανίσχυρης Changan στην Ελλάδα - Μοντέλα και τιμές
Δυνατό ξεκίνημα της πανίσχυρης Changan στην Ελλάδα - Μοντέλα και τιμές
Με δύο πολύ ενδιαφέροντα μοντέλα και υψηλές προσδοκίες ξεκινά η παρουσία της μεγάλης Changan στην χώρα μας.
UPD:
Σε μία λαμπερή εκδήλωση που έγινε απόψε ξεκίνησε και επίσημα η παρουσία της Changan στην χώρα μας.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα