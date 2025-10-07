Στην Ελλάδα το Changan S07 το οποίο σχεδίασε Έλληνας
Ο Γιώργος Κούκος είναι ο υπεύθυνος εξωτερικής σχεδίασης του Changan S07 το οποίο ξεκινά άμεσα τη διάθεσή του στην Ελλάδα από τον Όμιλο Βασιλάκη….

Ένα νέο κόμπακτ coupe SUV ήρθε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες και φέρει την υπογραφή της Changan. Πρόκειται για μία νέα εταιρεία που φέρνει στην χώρα μας ο Όμιλος Βασιλάκη και τα μοντέλα της οποίας θα τα δούμε σύντομα στους δρόμους.

