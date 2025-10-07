Στην Ελλάδα το Changan S07 το οποίο σχεδίασε Έλληνας

Ένα νέο κόμπακτ coupe SUV ήρθε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες και φέρει την υπογραφή της Changan. Πρόκειται για μία νέα εταιρεία που φέρνει στην χώρα μας ο Όμιλος Βασιλάκη και τα μοντέλα της οποίας θα τα δούμε σύντομα στους δρόμους.