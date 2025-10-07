Εμπειρία ζωής με τις ονειρικές BMW M - Τις οδηγούμε στα Μέγαρα
Είναι κάποιες μέρες που θα τις θυμάσαι μία ζωή. Μία τέτοια είχα πρόσφατα στα Μέγαρα, όπου βρέθηκα στη σέλα των BMW M 1000 XR και M 1000 R.
Αν μου έλεγες πριν λίγα χρόνια, πως τα δίτροχα… όνειρα που χάζευα τις Κυριακές από την τηλεόραση στις σχετικές εκπομπές, κάποια στιγμή θα τα οδηγώ στα περιβάλλοντα για τα οποία είναι φτιαγμένα, μάλλον θα σε αποκαλούσα τρελό.
