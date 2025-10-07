Το νέο Nissan Leaf εντυπωσιάζει - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Στην τρίτη πλέον γενιά του, το Nissan Leaf κάνει την πρεμιέρα του στους δρόμους της Κοπεγχάγης, με κορυφαία αυτονομία έως και 622 χλμ., δυναμική νέα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πληθώρα νέων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.