Προς ΕΡΤ: Προσοχή στον Κ.Ο.Κ.
Το σημερινό πρωινό ρεπορτάζ της ΕΡΤ για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είχε –πέρα από την ενημερωτική του αξία– και μια εικόνα που μας τρόμαξε και ανησύχησε.
Η πολύ καλή συνάδελφος Χρυσίτα Νικητάκη, προκειμένου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή γωνία λήψης για τους τηλεθεατές, στάθηκε για λίγα λεπτά πάνω στη διπλή διαχωριστική λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, καταγράφοντας ζωντανά την κίνηση των οχημάτων.
Η εικόνα ήταν χαρακτηριστική της αφοσίωσης των δημοσιογράφων και ιδιαίτερα αυτών που καλύπτουν ρεπορτάζ στο δρόμο (έξω)– ενός έργου που συχνά απαιτεί ταχύτητα, ψυχραιμία και συνεχή επαφή με συνθήκες που δεν είναι πάντα ασφαλείς. Ωστόσο, η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης, όσο και αν έγινε με δημοσιογραφική πρόθεση, ανέδειξε και μια πτυχή που αξίζει να υπενθυμίσουμε: η διπλή διαχωριστική λωρίδα είναι στοιχείο της οδικής ασφάλειας και η παρουσία πεζών πάνω σε αυτή απαγορεύεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
