Προς ΕΡΤ: Προσοχή στον Κ.Ο.Κ.
NEWSAUTO.GR

Προς ΕΡΤ: Προσοχή στον Κ.Ο.Κ.

Το σημερινό πρωινό ρεπορτάζ της ΕΡΤ για τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και την αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας είχε –πέρα από την ενημερωτική του αξία– και μια εικόνα που μας τρόμαξε και ανησύχησε.

Προς ΕΡΤ: Προσοχή στον Κ.Ο.Κ.

Η πολύ καλή συνάδελφος Χρυσίτα Νικητάκη, προκειμένου να προσφέρει την καλύτερη δυνατή γωνία λήψης για τους τηλεθεατές, στάθηκε για λίγα λεπτά πάνω στη διπλή διαχωριστική λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, καταγράφοντας ζωντανά την κίνηση των οχημάτων.

Η εικόνα ήταν χαρακτηριστική της αφοσίωσης των δημοσιογράφων και ιδιαίτερα αυτών που καλύπτουν ρεπορτάζ στο δρόμο (έξω)– ενός έργου που συχνά απαιτεί ταχύτητα, ψυχραιμία και συνεχή επαφή με συνθήκες που δεν είναι πάντα ασφαλείς. Ωστόσο, η επιλογή της συγκεκριμένης θέσης, όσο και αν έγινε με δημοσιογραφική πρόθεση, ανέδειξε και μια πτυχή που αξίζει να υπενθυμίσουμε: η διπλή διαχωριστική λωρίδα είναι στοιχείο της οδικής ασφάλειας και η παρουσία πεζών πάνω σε αυτή απαγορεύεται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης