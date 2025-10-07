Τα αλλάζει όλα η Mercedes
Τα αλλάζει όλα η Mercedes
Από την εκκεντρική ηλεκτροκίνηση σε πιο γνώριμες, «ήπιες» γραμμές για το κοινό.
Η Mercedes-Benz κάνει στροφή 180 μοιρών στον σχεδιαστικό της προσανατολισμό για τα ηλεκτρικά της μοντέλα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα