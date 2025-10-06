Η απόλυτη μοτοσικλέτα πόλης με πόσο;

Η Yamaha XSR 125 μπορεί να βρίσκεται αρκετά χρόνια τώρα στην αγορά, αλλά σίγουρα αποτελεί μια από τις πιο γοητευτικές προτάσεις στην κατηγορία των 125 κ.εκ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει χαρακτηριστεί από τους περισσότερους η απόλυτη μοτοσικλέτα πόλης καθώς είναι ένα 125άρι σε μέγεθος, αίσθηση και επιδόσεις μεγάλης μοτοσικλέτας.