Η απόλυτη μοτοσικλέτα πόλης με πόσο;

Με πολύ δελεαστική τιμή και γεμάτη νοσταλγία έρχεται στο δίκτυο της Μοτοδυναμικής.

Η Yamaha XSR 125 μπορεί να βρίσκεται αρκετά χρόνια τώρα στην αγορά, αλλά σίγουρα αποτελεί μια από τις πιο γοητευτικές προτάσεις στην κατηγορία των 125 κ.εκ. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει χαρακτηριστεί από τους περισσότερους η απόλυτη μοτοσικλέτα πόλης καθώς είναι ένα 125άρι σε μέγεθος, αίσθηση και επιδόσεις μεγάλης μοτοσικλέτας.

