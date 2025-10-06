Οι κόμβοι και οι σήραγγες που αλλάζουν την Αττική
NEWSAUTO.GR

Οι κόμβοι και οι σήραγγες που αλλάζουν την Αττική

Από τον Σκαραμαγκά μέχρι την Ελευσίνα και τα Οινόφυτα, ένα φιλόδοξο πακέτο έργων υποδομής βάζει την Αττική σε νέα τροχιά, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και την αναβάθμιση της καθημερινότητας εκατομμυρίων πολιτών.

Οι κόμβοι και οι σήραγγες που αλλάζουν την Αττική
UPD:

Η πρωτεύουσα ετοιμάζεται να περάσει σε νέα εποχή μετακινήσεων μέσα από έργα που χαρακτηρίζονται «κομβικά», κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο νέος Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά, που θα συνδέσει την Εθνική Οδό με τη Λεωφόρο Σχιστού, δίνοντας «ανάσα» στις ροές προς Πειραιά και Δυτική Αττική.

Παράλληλα, η Παράκαμψη Ελευσίνα–Οινόφυτα υπόσχεται να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού στις μεταφορές, εκτρέποντας κυκλοφορία από τον κορεσμένο Κηφισό και βελτιώνοντας τις εμπορευματικές ροές προς τα βόρεια.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ


UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης