Οι κόμβοι και οι σήραγγες που αλλάζουν την Αττική
Από τον Σκαραμαγκά μέχρι την Ελευσίνα και τα Οινόφυτα, ένα φιλόδοξο πακέτο έργων υποδομής βάζει την Αττική σε νέα τροχιά, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και την αναβάθμιση της καθημερινότητας εκατομμυρίων πολιτών.
Από τον Σκαραμαγκά μέχρι την Ελευσίνα και τα Οινόφυτα, ένα φιλόδοξο πακέτο έργων υποδομής βάζει την Αττική σε νέα τροχιά, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και την αναβάθμιση της καθημερινότητας εκατομμυρίων πολιτών.
Η πρωτεύουσα ετοιμάζεται να περάσει σε νέα εποχή μετακινήσεων μέσα από έργα που χαρακτηρίζονται «κομβικά», κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο νέος Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά, που θα συνδέσει την Εθνική Οδό με τη Λεωφόρο Σχιστού, δίνοντας «ανάσα» στις ροές προς Πειραιά και Δυτική Αττική.
Παράλληλα, η Παράκαμψη Ελευσίνα–Οινόφυτα υπόσχεται να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού στις μεταφορές, εκτρέποντας κυκλοφορία από τον κορεσμένο Κηφισό και βελτιώνοντας τις εμπορευματικές ροές προς τα βόρεια.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr