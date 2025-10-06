Οι κόμβοι και οι σήραγγες που αλλάζουν την Αττική

Η πρωτεύουσα ετοιμάζεται να περάσει σε νέα εποχή μετακινήσεων μέσα από έργα που χαρακτηρίζονται «κομβικά», κυριολεκτικά και μεταφορικά. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο νέος Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά, που θα συνδέσει την Εθνική Οδό με τη Λεωφόρο Σχιστού, δίνοντας «ανάσα» στις ροές προς Πειραιά και Δυτική Αττική.

Παράλληλα, η Παράκαμψη Ελευσίνα–Οινόφυτα υπόσχεται να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού στις μεταφορές, εκτρέποντας κυκλοφορία από τον κορεσμένο Κηφισό και βελτιώνοντας τις εμπορευματικές ροές προς τα βόρεια.



ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ





