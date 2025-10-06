Η μεταφορική φτώχεια και η ελπίδα του Ελληνα για νέο αυτοκίνητο με λίγα το μήνα

Είναι η αδυναμία των πολιτών να μετακινηθούν με αξιοπρέπεια και προσιτό κόστος, είτε γιατί δεν υπάρχουν μέσα, είτε γιατί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος μετακίνησης. Από το 2026, η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να διαθέσει περίπου 86,7 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του Social Climate Fund, με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής και μεταφορικής φτώχειας στα κράτη-μέλη. Όμως, όπως συμβαίνει συνήθως, άλλο τα σχέδια και άλλο η πράξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ζητήσει από κάθε χώρα να καταθέσει συγκεκριμένα σχέδια –τα λεγόμενα social climate plans– προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η Ελλάδα έχει υποβάλει πρόταση, η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενίσχυση των υποδομών και –μεταξύ άλλων– την πιθανότητα εφαρμογής ενός «κοινωνικού leasing» για ηλεκτρικά οχήματα. Όμως η πιθανότητα να εγκριθεί αυτό το σκέλος παραμένει εξαιρετικά χαμηλή...





