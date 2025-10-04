Οι κακές συνήθειες με το κιβώτιο που πρέπει να κόψεις… χθες!

Το κιβώτιο ταχυτήτων αποτελεί την καρδιά της μετάδοσης και, σε περίπτωση βλάβης, μπορεί να σημάνει τεράστια έξοδα επισκευής, ιδίως για ένα παλαιότερο αυτοκίνητο.