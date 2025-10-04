F1 GP Σιγκαπούρης: Εκπληκτική pole του Ράσελ
F1 GP Σιγκαπούρης: Εκπληκτική pole του Ράσελ
Ο Τζορτζ Ράσελ δεν είχε αντίπαλο στο Q3 και πήρε με κυριαρχικό τρόπο την pole για τον αυριανό αγώνα. Δεύτερος ο Φερστάπεν και τρίτος ο Πιάστρι.
UPD:
Ο Βρετανός ήταν σε δική του κατηγορία κατά την πιο κρίσιμη στιγμή των κατατακτήριων. Οι δύο γύροι του στο Q3 ήταν ταχύτεροι από οποιουδήποτε άλλου οδηγού στη διάρκεια του τριημέρου!
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα