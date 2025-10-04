Ελλάδα: Χαρίζουν 3 Bentley - Πως μπορείτε να τις αποκτήσετε;
Ελλάδα: Χαρίζουν 3 Bentley - Πως μπορείτε να τις αποκτήσετε;

Τρία υπερπολυτελή Bentley αξίας ενός εκατομμυρίου ευρώ ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο…

Ελλάδα: Χαρίζουν 3 Bentley - Πως μπορείτε να τις αποκτήσετε;
Τον περασμένο μήνα και συγκριμένα στις 10 Σεπτεμβρίου ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα τρεις ολοκαίνουργιες Bentley και συγκεκριμένα, Continental GT V8 Hybrid, Flying Spur V8 Mulliner Hybrid και Bentayga V6 Hybrid.

