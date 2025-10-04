Φθηνότερες οι μπαταρίες, τα αυτοκίνητα όμως;

Στον κόσμο των ηλεκτρικών οχημάτων, η μπαταρία είναι ο κινητήριος πυρήνας, το πιο σημαντικό εξάρτημα που καθορίζει την αξία και τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου.