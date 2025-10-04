Φθηνότερες οι μπαταρίες, τα αυτοκίνητα όμως;
Φθηνότερες οι μπαταρίες, τα αυτοκίνητα όμως;
Οι τιμές των μπαταριών πέφτουν διαρκώς. Θα μετακυλήσουν το όφελος στον καταναλωτή οι εταιρείες ή θα βγάλουν τα… σπασμένα της ηλεκτροκίνησης;
UPD:
Στον κόσμο των ηλεκτρικών οχημάτων, η μπαταρία είναι ο κινητήριος πυρήνας, το πιο σημαντικό εξάρτημα που καθορίζει την αξία και τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα