Γερμανικό SUV, με πλήρη εξοπλισμό και σε τιμή έκπληξη γίνεται; - Το δοκιμάζουμε
NEWSAUTO.GR

Γερμανικό SUV, με πλήρη εξοπλισμό και σε τιμή έκπληξη γίνεται; - Το δοκιμάζουμε

Με το καλημέρα η Opel με το Mokka πέτυχε διάνα. Και η προσιτή τιμή, σε συνδυασμό με την αναβαθμισμένη Γερμανική τεχνολογία δείχνουν το νικήτή στην κατηγορία...

Γερμανικό SUV, με πλήρη εξοπλισμό και σε τιμή έκπληξη γίνεται; - Το δοκιμάζουμε
UPD:

Στην εποχή της ακρίβειας και των διαρκώς αυξανόμενων τιμών, η Stellantis χρησιμοποιεί την Opel ως την μάρκα που συνδυάζει όλα όσα ζητάει ο μέσος καταναλωτής: αξιοπρεπή κατασκευή, πρακτικότητα, εργονομία, σύγχρονα συστήματα πρόωσης και εξαιρετικό value for money.

Για αυτό ακριβώς, για τη συγκεκριμένη δοκιμή, επιλέξαμε την πιο προσιτή έκδοση, αυτήν που επιλέγουν οι «παραδοσιακοί» που δε θέλουν να αλλάξουν συνήθειες και το κυριότερο να δώσουν μία «περιουσία» για ένα B-SUV.

Από το 2012 που πρωτοεμφανίστηκε το Mokka, είναι μαζί με το Corsa τα πιο δημοφιλή μοντέλα στην γκάμα της Opel. Διότι το χαμηλό κόστος κτήσης σε συνδυασμό με τον πολυχρηστικό χαρακτήρα το κάνουν μία ελκυστική επιλογή για εκείνον που θέλει ένα «do it all» αυτοκίνητο...

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ



UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης