Γερμανικό SUV, με πλήρη εξοπλισμό και σε τιμή έκπληξη γίνεται; - Το δοκιμάζουμε

Στην εποχή της ακρίβειας και των διαρκώς αυξανόμενων τιμών, η Stellantis χρησιμοποιεί την Opel ως την μάρκα που συνδυάζει όλα όσα ζητάει ο μέσος καταναλωτής: αξιοπρεπή κατασκευή, πρακτικότητα, εργονομία, σύγχρονα συστήματα πρόωσης και εξαιρετικό value for money.

Για αυτό ακριβώς, για τη συγκεκριμένη δοκιμή, επιλέξαμε την πιο προσιτή έκδοση, αυτήν που επιλέγουν οι «παραδοσιακοί» που δε θέλουν να αλλάξουν συνήθειες και το κυριότερο να δώσουν μία «περιουσία» για ένα B-SUV.

Από το 2012 που πρωτοεμφανίστηκε το Mokka, είναι μαζί με το Corsa τα πιο δημοφιλή μοντέλα στην γκάμα της Opel. Διότι το χαμηλό κόστος κτήσης σε συνδυασμό με τον πολυχρηστικό χαρακτήρα το κάνουν μία ελκυστική επιλογή για εκείνον που θέλει ένα «do it all» αυτοκίνητο...



