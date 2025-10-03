Αυτοκίνητα χωρίς οδηγό: Ποιος παίρνει την κλήση;

Πρόσφατα, τα στελέχη της Τροχαίας στην πόλη Σαν Μπρούνο που βρίσκεται στην πολιτεία της Καλιφόρνιας (ΗΠΑ) βρέθηκαν σε μια αμήχανη κατάσταση όταν κλήθηκαν να βεβαιώσουν τροχαία παράβαση.