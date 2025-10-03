Η Θεσσαλονίκη γίνεται η καρδιά της Audi
Η Audi προσκαλεί το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο καινοτομία, στυλ και οδηγική απόλαυση.
UPD:
Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου (11:00–20:00) και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου (10:00–15:00), οι εγκαταστάσεις της Karenta – Μανδύλας Audi στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 105, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, μετατρέπονται στο επίκεντρο της Audi εμπειρίας.
