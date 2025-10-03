Είναι οριστικό: Δεν θα το δούμε στην Ευρώπη

Το ηλεκτρικό pick-up του Έλον Μασκ δεν παίρνει πράσινο φως για ευρωπαϊκούς δρόμους. Ούτε καν για τα στελέχη των αμερικανικών δυνάμεων που υπηρετούν στη Γηραιά Ήπειρο.