Τα drones θα βλέπουν τις πινακίδες μας
Η τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων περνά από τους δρόμους στον αέρα, με ολοένα και περισσότερες αστυνομικές υπηρεσίες να αξιοποιούν drones, προκαλώντας έντονες ανησυχίες για την ιδιωτικότητα.
Η χρήση καμερών αναγνώρισης πινακίδων (LPR) έχει γίνει κοινή πρακτική σε πολλές αμερικανικές πόλεις, όμως τώρα η τεχνολογία ανεβαίνει επίπεδο. Σύμφωνα με την Electronic Frontier Foundation (EFF), αστυνομικά τμήματα στις ΗΠΑ δοκιμάζουν drones εξοπλισμένα με LPR, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το σύστημα Flock Safety Aerodome, που προβάλλεται ως «το μέλλον της εναέριας υποστήριξης»...
