Ωρολογιακή βόμβα τα παλιά φορτηγά!
Ωρολογιακή βόμβα τα παλιά φορτηγά!
Ο γερασμένος στόλος των φορτηγών δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα αλλά συναντάται και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
UPD:
Η φετινή έκθεση του Γερμανικού οργανισμού TÜV βγάζει στην επιφάνεια μια σκληρή αλήθεια: τα βαρέα φορτηγά εξελίσσονται σε μια νέα «ωρολογιακή βόμβα» για την οδική ασφάλεια.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα