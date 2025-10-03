Δοκιμάζουμε το μικρό SUV της Volvo - Πόσο κοστίζει;

Το EX30 είναι ήδη γνωστό ως το μικρότερο μοντέλο που έχει κατασκευάσει ποτέ η σουηδική μάρκα, με το μάτι να πέφτει πρώτα στη μινιμάλ σχεδίαση και στη συνέχεια στις επιδόσεις. Ειδικότερα στην Twin Motor έκδοση, η δαιμονισμένη επιτάχυνση των 400+ ίππων ανταγωνίζεται τα περισσότερα σπορ μοντέλα και ηλεκτρική ροπή απλά σε κολλά στο κάθισμα. Στην κυριολεξία.