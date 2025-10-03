Μισό εκατομμύριο και 782 ίπποι για το απόλυτο σπορ luxury
Η βρετανική μάρκα luxury αυτοκινήτων δημοσιοποίησε teaser εικόνες της σκληροπυρηνικής έκδοσης.
Η Bentley επιβεβαίωσε επίσημα την επιστροφή της Continental Supersports, του πιο ακραίου κεφαλαίου στην ιστορία της πολυτελούς GT.
