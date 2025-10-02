Έρχεται η «θαυματουργή» μπαταρία
Μία νέα μπαταρία που παραμένει ακόμα μυστική ετοιμάζει η Tesla με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που θα αλλάξουν την ηλεκτροκίνηση.

Στα social media φουντώνουν φήμες για μια μυστική μπαταρία αλουμινίου της Tesla, ικανή να προσφέρει 1.500 χιλιόμετρα αυτονομίας, 15.000 κύκλους φόρτισης και αντοχή στο ψύχος – όλα σε χαμηλό κόστος.

