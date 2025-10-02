Ήρθαν τα φώτα με... μυαλό - Ποιο μοντέλο τα έχει στην Ελλάδα;
Ντεμπούτο στην αγορά κάνει και ο πιο προηγμένος ψηφιακός φωτισμός που έχει παρουσιαστεί ποτέ σε SUV αυτού του μεγέθους.
Οι Digital Matrix LED προβολείς και τα Digital OLED πίσω φώτα του νέου Audi Q3 δεν φωτίζουν απλώς τον δρόμο, αλλά επικοινωνούν, προειδοποιούν και προστατεύουν.
