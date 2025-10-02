Ήρθαν τα φώτα με... μυαλό - Ποιο μοντέλο τα έχει στην Ελλάδα;
NEWSAUTO.GR

Ήρθαν τα φώτα με... μυαλό - Ποιο μοντέλο τα έχει στην Ελλάδα;

Ντεμπούτο στην αγορά κάνει και ο πιο προηγμένος ψηφιακός φωτισμός που έχει παρουσιαστεί ποτέ σε SUV αυτού του μεγέθους.

Ήρθαν τα φώτα με... μυαλό - Ποιο μοντέλο τα έχει στην Ελλάδα;
UPD:
Οι Digital Matrix LED προβολείς και τα Digital OLED πίσω φώτα του νέου Audi Q3 δεν φωτίζουν απλώς τον δρόμο, αλλά επικοινωνούν, προειδοποιούν και προστατεύουν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης