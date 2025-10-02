Στο σκαμνί η Tesla... πάλι
Σε νέες περιπέτειες έχει μπει η Tesla εξαιτίας των μηχανισμών των θυρών που ενδέχεται να μην λειτουργούν σε καταστάσεις ανάγκης.
Μια τραγική σύγκρουση με Model Y στις ΗΠΑ εξελίσσεται σε νομικό θρίλερ που επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα: ποιος ευθύνεται όταν η τεχνολογία παγιδεύει αντί να προστατεύει;
