Ασταμάτητη η Chery φέρνει νέα μάρκα στην Ευρώπη
Οι ασταμάτητοι Κινέζοι της Chery βάζουν πλώρη για τα καλά προς την Ευρώπη με μία ακόμα μάρκα και υψηλούς στόχους.

Η κινεζική Chery ετοιμάζει την πιο επιθετική της αντεπίθεση στην ευρωπαϊκή αγορά με το ολοκαίνουριο brand Lepas. Στόχος; Να κόψει μερίδιο από την MG, τη μέχρι στιγμής αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια μεταξύ των κινεζικών μαρκών στην Ευρώπη.

