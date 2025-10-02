Ασταμάτητη η Chery φέρνει νέα μάρκα στην Ευρώπη
Ασταμάτητη η Chery φέρνει νέα μάρκα στην Ευρώπη
Οι ασταμάτητοι Κινέζοι της Chery βάζουν πλώρη για τα καλά προς την Ευρώπη με μία ακόμα μάρκα και υψηλούς στόχους.
UPD:
Η κινεζική Chery ετοιμάζει την πιο επιθετική της αντεπίθεση στην ευρωπαϊκή αγορά με το ολοκαίνουριο brand Lepas. Στόχος; Να κόψει μερίδιο από την MG, τη μέχρι στιγμής αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια μεταξύ των κινεζικών μαρκών στην Ευρώπη.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα