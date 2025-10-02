Ασταμάτητη η Chery φέρνει νέα μάρκα στην Ευρώπη

Η κινεζική Chery ετοιμάζει την πιο επιθετική της αντεπίθεση στην ευρωπαϊκή αγορά με το ολοκαίνουριο brand Lepas. Στόχος; Να κόψει μερίδιο από την MG, τη μέχρι στιγμής αδιαφιλονίκητη πρωταγωνίστρια μεταξύ των κινεζικών μαρκών στην Ευρώπη.