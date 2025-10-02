Η VW απολύει τους… κοπανατζήδες
Η VW απολύει τους… κοπανατζήδες
Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες όπως στην VW όπου οι αδικαιολόγητες άδειες των εργαζομένων έχουν πάρει διαστάσεις μάστιγας.
Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, με περισσότερους από 560.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, καταγράφει μία από τις πιο ταραχώδεις χρονιές της.
