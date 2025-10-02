Η Τεχνητή Νοημοσύνη μοιράζει και κλήσεις
Η Γερμανία επιστρατεύει την τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά του παράνομου παρκαρίσματος, προκαλώντας έντονες συζητήσεις…
Η Χαϊδελβέργη είναι η πρώτη πόλη που δοκιμάζει τα «scan cars», οχήματα με κάμερες και lidar, τα οποία μπορούν να ελέγχουν μέχρι και 1.500 αυτοκίνητα την ώρα, έξι φορές πιο αποτελεσματικά από τις κλασικές περιπολίες.
