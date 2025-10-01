Οι κινητήρες βενζίνης δεν θα εξαφανιστούν ποτέ!

Σε μια εποχή όπου η Ευρώπη σπρώχνει ολοταχώς προς την ηλεκτροκίνηση, η BMW κρατά διαφορετική στάση. Ο Jochen Göller, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, τόνισε ξεκάθαρα: «Οι θερμικοί κινητήρες δεν θα εξαφανιστούν ποτέ. Ποτέ».