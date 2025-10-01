Οι κινητήρες βενζίνης δεν θα εξαφανιστούν ποτέ!
NEWSAUTO.GR

Οι κινητήρες βενζίνης δεν θα εξαφανιστούν ποτέ!

Όλο και πληθαίνουν οι φωνές της λογικής και της υπεράσπισης των συμβατικών κινητήρων παρά την στροφή προς την ηλεκτροκίνηση.

Οι κινητήρες βενζίνης δεν θα εξαφανιστούν ποτέ!
UPD:
Σε μια εποχή όπου η Ευρώπη σπρώχνει ολοταχώς προς την ηλεκτροκίνηση, η BMW κρατά διαφορετική στάση. Ο Jochen Göller, μέλος του διοικητικού συμβουλίου, τόνισε ξεκάθαρα: «Οι θερμικοί κινητήρες δεν θα εξαφανιστούν ποτέ. Ποτέ».

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης