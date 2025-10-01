Ηλεκτρική Porsche Cayenne: Χλιδή και -πολλές- οθόνες - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
Η Porsche αποκαλύπτει το νέο ταμπλό της ηλεκτρικής Cayenne, δείχνοντας την ψηφιακή πορεία που θα πάρουν τα επερχόμενα μοντέλα της.

UPD:
Η Porsche ετοιμάζεται να αποκαλύψει, στα τέλη του 2025, τη νέα Cayenne Electric, ένα SUV που δεν περιορίζεται στον ρόλο του ως η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Cayenne, αλλά επαναπροσδιορίζει συνολικά το πώς πρέπει να μοιάζει –και να αισθάνεται– η πολυτέλεια στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου.

UPD:
