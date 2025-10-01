Ηλεκτρική Porsche Cayenne: Χλιδή και -πολλές- οθόνες - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
Ηλεκτρική Porsche Cayenne: Χλιδή και -πολλές- οθόνες - Πότε έρχεται στην Ελλάδα;
Η Porsche αποκαλύπτει το νέο ταμπλό της ηλεκτρικής Cayenne, δείχνοντας την ψηφιακή πορεία που θα πάρουν τα επερχόμενα μοντέλα της.
UPD:
Η Porsche ετοιμάζεται να αποκαλύψει, στα τέλη του 2025, τη νέα Cayenne Electric, ένα SUV που δεν περιορίζεται στον ρόλο του ως η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Cayenne, αλλά επαναπροσδιορίζει συνολικά το πώς πρέπει να μοιάζει –και να αισθάνεται– η πολυτέλεια στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα