Οριστικό αντίο στο μοντέλο θρύλος

Μπορεί στις ΗΠΑ το Ford Focus ST να έχει πάψει να υπάρχει από το 2018, ωστόσο η δημοφιλία του στην Ευρώπη ανάγκασε την αμερικανική μάρκα να προχωρήσει στην 4η γενιά του.