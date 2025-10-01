Πήγαν να κόψουν κλήση αλλά δεν υπήρχε οδηγός!
Περιπολικό σταμάτησε αυτόνομο όχημα που έκανε παράνομη αναστροφή, αλλά δεν μπορούσε να του κόψει κλήση καθώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Καλιφόρνια, όταν η αστυνομία σταμάτησε ένα Jaguar I-Pace με αυτόνομη οδήγηση της εταιρείας Waymo. Το όχημα, για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο, εκτέλεσε παράνομη αναστροφή με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προβούν στον αντίστοιχο έλεγχο.
