Πήγαν να κόψουν κλήση αλλά δεν υπήρχε οδηγός!

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Καλιφόρνια, όταν η αστυνομία σταμάτησε ένα Jaguar I-Pace με αυτόνομη οδήγηση της εταιρείας Waymo. Το όχημα, για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο, εκτέλεσε παράνομη αναστροφή με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προβούν στον αντίστοιχο έλεγχο.