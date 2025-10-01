Πήγαν να κόψουν κλήση αλλά δεν υπήρχε οδηγός!
NEWSAUTO.GR

Πήγαν να κόψουν κλήση αλλά δεν υπήρχε οδηγός!

Περιπολικό σταμάτησε αυτόνομο όχημα που έκανε παράνομη αναστροφή, αλλά δεν μπορούσε να του κόψει κλήση καθώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο.

Πήγαν να κόψουν κλήση αλλά δεν υπήρχε οδηγός!
UPD:
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Καλιφόρνια, όταν η αστυνομία σταμάτησε ένα Jaguar I-Pace με αυτόνομη οδήγηση της εταιρείας Waymo. Το όχημα, για άγνωστο μέχρι τώρα λόγο, εκτέλεσε παράνομη αναστροφή με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να προβούν στον αντίστοιχο έλεγχο.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης