Αυτοκίνητο από 3.900 ευρώ; Έρχονται επιδοτήσεις-σοκ
Αυτοκίνητο από 3.900 ευρώ; Έρχονται επιδοτήσεις-σοκ
Χάρη σε κρατικά κίνητρα και εκπτώσεις από τις εταιρείες, κάποια μικρά επώνυμα ηλεκτρικά μοντέλα θα πωλούνται όσο ένα… ποδήλατο!
UPD:
Πολλοί παραπονιούνται ότι τα ηλεκτρικά είναι ακριβά ενώ λείπουν και οι προτάσεις σε μικρά και φθηνά μοντέλα. Όμως όπου υπάρχει πολιτική βούληση φαίνεται ότι βρίσκονται λύσεις και χρήματα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα