Αυτοκίνητο από 3.900 ευρώ; Έρχονται επιδοτήσεις-σοκ

Πολλοί παραπονιούνται ότι τα ηλεκτρικά είναι ακριβά ενώ λείπουν και οι προτάσεις σε μικρά και φθηνά μοντέλα. Όμως όπου υπάρχει πολιτική βούληση φαίνεται ότι βρίσκονται λύσεις και χρήματα.