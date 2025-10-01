Ο βασιλιάς των «αγροτικών» επιστρέφει
Ο βασιλιάς των «αγροτικών» επιστρέφει
Το παγκόσμιο icon στα «αγροτικά» πρόκειται να ανανεωθεί με περισσότερη τεχνολογία αλλά χωρίς να χάσει τα σκληροτράχηλα χαρακτηριστικά του.
UPD:
To Hilux δεν είναι απλώς ένα όνομα, είναι συνώνυμο αξιοπιστίας, σκληροτράχηλης αντοχής και παγκόσμιας κυριαρχίας στην κατηγορία των μεσαίων pick-up.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα