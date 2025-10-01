Γιατί θα γίνει.. χαμός με τα αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου;
Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν θα γίνει χωρίς αναταράξεις, προειδοποιεί ο διευθύνων σύμβουλος της ZF Friedrichshafen, Χόλγκερ Κλάιν.

Όπως εκτιμά, τα επόμενα χρόνια οι καταναλωτές θα σπεύσουν μαζικά να αγοράσουν αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες, πριν την απαγόρευσή τους το 2035, οδηγώντας σε απότομη κάμψη της αγοράς αμέσως μετά.

Μιλώντας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, ο Κλάιν προέβλεψε κορύφωση της ζήτησης το 2033 και το 2034, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή οδηγία που επιτρέπει την πώληση μόνο μηδενικών εκπομπών οχημάτων. «Θα υπάρξει άνοδος και αμέσως μετά πτώση. Η στασιμότητα θα είναι πολύ δύσκολη για κάθε αυτοκινητοβιομηχανία», τόνισε.


