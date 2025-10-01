Γιατί θα γίνει.. χαμός με τα αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου;

Μιλώντας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου, ο Κλάιν προέβλεψε κορύφωση της ζήτησης το 2033 και το 2034, λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η ευρωπαϊκή οδηγία που επιτρέπει την πώληση μόνο μηδενικών εκπομπών οχημάτων. «Θα υπάρξει άνοδος και αμέσως μετά πτώση. Η στασιμότητα θα είναι πολύ δύσκολη για κάθε αυτοκινητοβιομηχανία», τόνισε.





ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ









