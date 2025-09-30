Ασύλληπτο το κόστος των νέων καυσίμων
Τα μονοθέσια της F1 θα καίνε από το 2026 100% βιώσιμα καύσιμα χάρη στα οποία οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν κατά 80%.

Μέχρι και το τέλος της φετινής σεζόν οι ομάδες χρησιμοποιούν καύσιμα τύπου E10, τα οποία έχουν 10% περιεκτικότητα σε αιθανόλη. Τα συγκεκριμένα καύσιμα κοστίζουν κοντά στα 20 ευρώ ανά λίτρο.

