Σώζει τα αεροπλάνα, μπορεί να σώσει και τα αυτοκίνητα;
NEWSAUTO.GR

Σώζει τα αεροπλάνα, μπορεί να σώσει και τα αυτοκίνητα;

Ένα ακόμα μέτρο ασφαλείας που εφαρμόζεται στα αεροπλάνα θα μπορούσε ενδεχομένως να βρει εφαρμογή και στα αυτοκίνητα.

Σώζει τα αεροπλάνα, μπορεί να σώσει και τα αυτοκίνητα;
UPD:
Η αεροπλοϊα έχει προχωρήσει «αιώνες» μπροστά σε ότι αφορά την ασφάλεια των επιβατών σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Όχι μόνο στα ίδια τα αεροπλάνα αλλά και στις υποδομές που καλούνται να τα εξυπηρετήσουν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης