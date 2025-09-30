Σώζει τα αεροπλάνα, μπορεί να σώσει και τα αυτοκίνητα;

Η αεροπλοϊα έχει προχωρήσει «αιώνες» μπροστά σε ότι αφορά την ασφάλεια των επιβατών σε σχέση με τα αυτοκίνητα. Όχι μόνο στα ίδια τα αεροπλάνα αλλά και στις υποδομές που καλούνται να τα εξυπηρετήσουν.