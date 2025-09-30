Έκαναν copy-paste το Tesla και δεν το κρύβουν!
Έκαναν copy-paste το Tesla και δεν το κρύβουν!
Η παλιά «τέχνη» των Κινέζων συνεχίζεται και στα αυτοκίνητα και μάλιστα επιβεβαιώνεται από τα πιο επίσημα χείλη.
UPD:
Για πάρα πολλά χρόνια η ανάπτυξη των Κινέζων σε κάθε τομέα, βασιζόταν στην μοναδική ικανότητά τους -και στην απουσία επιπτώσεων- στο copy-paste Δυτικών προϊόντων. Κάτι που υπήρχε ως υποψία και στα αυτοκίνητα όμως πλέον επιβεβαιώνεται χωρίς να κρατούνται τα προσχήματα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα