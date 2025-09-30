Έκαναν copy-paste το Tesla και δεν το κρύβουν!
Η παλιά «τέχνη» των Κινέζων συνεχίζεται και στα αυτοκίνητα και μάλιστα επιβεβαιώνεται από τα πιο επίσημα χείλη.

Για πάρα πολλά χρόνια η ανάπτυξη των Κινέζων σε κάθε τομέα, βασιζόταν στην μοναδική ικανότητά τους -και στην απουσία επιπτώσεων- στο copy-paste Δυτικών προϊόντων. Κάτι που υπήρχε ως υποψία και στα αυτοκίνητα όμως πλέον επιβεβαιώνεται χωρίς να κρατούνται τα προσχήματα.

