Έκαναν copy-paste το Tesla και δεν το κρύβουν!

Για πάρα πολλά χρόνια η ανάπτυξη των Κινέζων σε κάθε τομέα, βασιζόταν στην μοναδική ικανότητά τους -και στην απουσία επιπτώσεων- στο copy-paste Δυτικών προϊόντων. Κάτι που υπήρχε ως υποψία και στα αυτοκίνητα όμως πλέον επιβεβαιώνεται χωρίς να κρατούνται τα προσχήματα.