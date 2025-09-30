Τα νέα υβριδικά SUV της Renault στην Ελλάδα - Τιμές και εξοπλισμός

Τα δύο καινούργια, φουλ υβριδικά μοντέλα της Renault ενισχύουν την παρουσία της στις κατηγορίες των μεσαίων και μεγάλων SUV. Πόσο κοστίζουν στη χώρα μας;