Ποιος είπε ότι όλα τα BYD είναι ηλεκτρικά; - Δοκιμάζουμε το υβριδικό SUV - Πόσο κοστίζει;
Ποιος είπε ότι όλα τα BYD είναι ηλεκτρικά; - Δοκιμάζουμε το υβριδικό SUV - Πόσο κοστίζει;
Το BYD Seal U DM-i με τη μεγαλύτερη μπαταρία βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για το καλύτερο plug-in υβριδικό από την Κίνα και όχι μόνο.
Το BYD Seal U DM-i με τη μεγαλύτερη μπαταρία βάζει σοβαρή υποψηφιότητα για το καλύτερο plug-in υβριδικό από την Κίνα και όχι μόνο.
UPD:
Ακόμα ένα κινέζικο; Πάλι ηλεκτρικό SUV; Θα δούμε και κάτι άλλο; Ας μην κρυβόμαστε, τέτοιου τύπου ερωτήσεις μας απασχολούν όλους πλέον σε καθημερινή βάση, με τις εταιρείες να ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια στην Ελλάδα, και το «Δαχτυλίδι» στην Κηφισιάς και τα πέριξ να έχουν μετατραπεί σε μία «παιδιά-μην-σπρώχνεστε» αυτοκινητική China Town.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα