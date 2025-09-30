Ποιος είπε ότι όλα τα BYD είναι ηλεκτρικά; - Δοκιμάζουμε το υβριδικό SUV - Πόσο κοστίζει;

Ακόμα ένα κινέζικο; Πάλι ηλεκτρικό SUV; Θα δούμε και κάτι άλλο; Ας μην κρυβόμαστε, τέτοιου τύπου ερωτήσεις μας απασχολούν όλους πλέον σε καθημερινή βάση, με τις εταιρείες να ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια στην Ελλάδα, και το «Δαχτυλίδι» στην Κηφισιάς και τα πέριξ να έχουν μετατραπεί σε μία «παιδιά-μην-σπρώχνεστε» αυτοκινητική China Town.