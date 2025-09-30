Είναι η Ελλάδα φορολογικά υποανάπτυκτη;

Το ειδικό τέλος ταξινόμησης, ένας φόρος με σαφή χαρακτήρα αναχρονισμού, συνεχίζει να βαραίνει δυσανάλογα την αγορά αυτοκινήτου. Η επιβάρυνση αυτή φανερώνει μια φορολογική φιλοσοφία που συναντά κανείς σε χώρες υποανάπτυκτες φορολογικά και σε κράτη που δεν μπορούν να κινηθούν με τη ψηφιακή διακυβέρνηση και τις ανοικτές αγορές, κάτι που πλέον -εδώ και 5 χρόνια- δε συμβαίνει με την οικονομία της Ελλάδας.

Η λογική πίσω από το ειδικό τέλος ταξινόμησης (ΕΤΤ) δεν αντέχει σε καμία σοβαρή ανάλυση. Πρόκειται για έναν ιδεοληπτικό φόρο που δεν εφαρμόζεται σε ώριμες, προηγμένες οικονομίες, διότι δεν εξυπηρετεί ούτε τα δημόσια έσοδα ούτε την πραγματική ανανέωση του στόλου. Αντιθέτως, κρατά την αγορά καθηλωμένη και αποθαρρύνει αυτούς που θέλουν να αντικαταστήσουν το αυτοκίνητό τους...





