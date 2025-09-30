Τι παθαίνει το plug-in υβριδικό σου αν δεν το βάζεις ποτέ στην πρίζα;

Το σημαντικότερο προτέρημα των PHEV είναι πως έχεις την επιλογή να κινείσαι αμιγώς ηλεκτρικά για ορισμένα χιλιόμετρα. Όμως, τι γίνεται εάν δεν το φορτίζεις ποτέ;