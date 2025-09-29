Τελικά Μπισμπίκηδες υπήρξαν πολλοί

Καταγράψαμε λοιπόν κάποιες από τις πολλες χαρακτηριστικές υποθέσεις από Ευρώπη, Αμερική και Ασία, με κοινό παρονομαστή την πρόκληση ζημιών σε τρίτους, πολλές φορές υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

Στις ΗΠΑ, η υπόθεση του πρώην receiver των Las Vegas Raiders, Henry Ruggs III, είναι ίσως η πιο σκληρή υπενθύμιση του τι σημαίνει μέθη στο τιμόνι. Τον Νοέμβριο του 2021 οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα και με επίπεδο αλκοόλ πολύ πάνω από το όριο, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο και προκάλεσε τον θάνατο νεαρής γυναίκας και του σκύλου της. Το 2023 καταδικάστηκε σε κάθειρξη από 3 έως 10 χρόνια. Η υπόθεση έγινε σύμβολο «μηδενικής ανοχής» στα DUI για τους αθλητές και όχι μόνο.