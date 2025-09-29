Κύριε Μπισμπίκη το Raptor δε γλιστράει μόνο του

Από ABS και traction control, μέχρι εξελιγμένο ESP που ελέγχει ανεξάρτητα τους τροχούς, αλλά και συστήματα υποβοήθησης στην κατάβαση, αυτόματο φρενάρισμα και αισθητήρες που δεν αφήνουν τον οδηγό εκτεθειμένο σε μια απλή ολίσθηση. Και όμως, ακόμη κι ένα τέτοιο όχημα μπορεί να βρεθεί εκτός πορείας. Όχι γιατί «γλιστράει» από μόνο του, αλλά γιατί οι νόμοι της φυσικής δεν διαπραγματεύονται με την αλαζονεία ή την απροσεξία. Εχουμε οδηγήσεις ως αυτοκινητικό Μέσο χιλιάδες αυτοκίνητα και δεκάδες pick up. Και τα έχουμε δοκιμάσει σε όλες τις συνθήκες…

Το Raptor είναι βαρύ, έχει τεράστια ροπή, υψηλό κέντρο βάρους και είναι φτιαγμένο για σκληρή χρήση εκτός δρόμου. Στην άσφαλτο, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές, η οδήγηση ενός τέτοιου θηρίου απαιτεί σεβασμό, μέτρο και απόλυτη συγκέντρωση. Ένας νηφάλιος οδηγός που κινείται με το όριο ταχύτητας, με όλα τα ηλεκτρονικά ενεργά και σε κανονικές συνθήκες, δεν μπορεί να καταλήξει να πάρει σβάρνα δέκα σταθμευμένα αυτοκίνητα και μια μάντρα. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, χρειάζονται άλλοι παράγοντες: απώλεια ελέγχου λόγω υπερβολικής ταχύτητας, απόσπαση προσοχής, πιθανή χρήση αλκοόλ ή ουσιών, ή ακόμα και πλήρης αδιαφορία για τον δρόμο και τους γύρω.