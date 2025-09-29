Ιεροσυλία ή εξέλιξη; - Υπέκυψε και η Ferrari στα ηλεκτρικά!

Η θρυλική εταιρεία του Μαρανέλο προετοιμάζεται για μία ιστορική καμπή, καθώς το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πλησιάζει στην τελική μορφή παραγωγής του.