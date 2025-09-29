Ιεροσυλία ή εξέλιξη; - Υπέκυψε και η Ferrari στα ηλεκτρικά!
Ιεροσυλία ή εξέλιξη; - Υπέκυψε και η Ferrari στα ηλεκτρικά!
Η θρυλική εταιρεία του Μαρανέλο προετοιμάζεται για μία ιστορική καμπή, καθώς το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο πλησιάζει στην τελική μορφή παραγωγής του.
UPD:
Τα αποκαλυπτήρια της πρώτης ηλεκτρικής Ferrari θα έρθουν σε τρία στάδια, ξεκινώντας στις 8 Οκτωβρίου.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα