Εχει δικαίωμα να οδηγεί αυτό το... θηρίο ο Μπισμπίκης;

Ο λόγος για το Ford Ranger Raptor (προηγούμενης γενιάς), ένα θηριώδες pick-up μήκους άνω των πέντε μέτρων, πλάτους περίπου δύο μέτρων και βάρους που πλησιάζει τους δυόμισι τόνους. Η ισχύς του ξεπερνά τους 200 ίππους, ενώ η ανάρτηση και οι τροχοί του είναι σχεδιασμένα για σκληρή εκτός δρόμου χρήση. Ένα τέτοιο όχημα, αν και πλήρως νόμιμο να κυκλοφορεί στα χέρια ενός ιδιώτη όταν έχει ταξινομηθεί ως διπλοκάμπινο επιβατικό Ι.Χ., δεν παύει να είναι ένα «εργαλείο βαρέως τύπου» που απαιτεί εμπειρία και ψυχραιμία στο τιμόνι, ειδικά μέσα σε στενά αστικά περιβάλλοντα.





