Μπισμπίκης: Μπορεί να εντοπιστεί αλκοόλ στο αίμα του δυο ημέρες μετά;

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος, ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε στην Τροχαία, αφού είχε καταγγελθεί ότι προκάλεσε φθορές σε 10 αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορεί να εντοπιστεί εάν ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του συμβάντος. Η απάντηση είναι πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, αφού η παρουσία αλκοόλ στο αίμα απομακρύνεται μέσα σε 24 ώρες (το πολύ) και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αποδειχθεί μετά την πάροδο δύο ημερών. Επομένως, η όποια διερεύνηση αφορά τις ζημιές που προκάλεσε, την εγκατάλειψη του σημείου και την υπαίτια παραβίαση του ΚΟΚ.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2025, εισάγει πολύ αυστηρότερες κυρώσεις, με τρεις βασικές κατηγορίες: χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινικές ευθύνες όταν υπάρχει σοβαρή παράβαση ή ατύχημα.





