Μπισμπίκης: Μπορεί να εντοπιστεί αλκοόλ στο αίμα του δυο ημέρες μετά;
Η παρουσίαση του Βασίλη Μπισμπίκη στην Τροχαία, δύο ημέρες μετά το περιστατικό με τις φθορές σε δέκα αυτοκίνητα, άνοιξε τη συζήτηση γύρω από το πώς εφαρμόζεται στην πράξη ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και ποιες ποινές προβλέπονται. Ηταν υπο την επήρεια αλκοόλ;
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πρώτου Θέματος, ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης παρουσιάστηκε στην Τροχαία, αφού είχε καταγγελθεί ότι προκάλεσε φθορές σε 10 αυτοκίνητα και εγκατέλειψε το σημείο.
Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν μπορεί να εντοπιστεί εάν ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ τη στιγμή του συμβάντος. Η απάντηση είναι πως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, αφού η παρουσία αλκοόλ στο αίμα απομακρύνεται μέσα σε 24 ώρες (το πολύ) και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αποδειχθεί μετά την πάροδο δύο ημερών. Επομένως, η όποια διερεύνηση αφορά τις ζημιές που προκάλεσε, την εγκατάλειψη του σημείου και την υπαίτια παραβίαση του ΚΟΚ.
Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, που εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2025, εισάγει πολύ αυστηρότερες κυρώσεις, με τρεις βασικές κατηγορίες: χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση άδειας οδήγησης και ποινικές ευθύνες όταν υπάρχει σοβαρή παράβαση ή ατύχημα.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr